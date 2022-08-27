السعودية تستورد 320 ألف سيارة فِيْ النصف الأول من 2022

وكشفت الهِيْئة أن المملكة استوردت نحو 320 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري بما يعادل 57٪ من واردات العام الماضي بأكَمْله.

وبلغ عدد المركبات المستوردة إلَّى المملكة خلال عام 2022 نحو 562 ألف مركبة مقارنة بنحو 546 ألف مركبة فِيْ عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 2.9٪.

وبحسب الهِيْئة فإن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها هِيْ اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا والصين والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان والمكسيك وجمهُورية التشيك وإيطاليا وتركيا وفرنسا، نقلاً عَنّْ صحيفة الاقتصادية السعودية.

يسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز طرازها 5 سنوات للسيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفِيْف “3.5 طن فأقل” و 10 سنوات للشاحنات الثقيلة “أكثر من 3.5 طن”. يتم حسابها بترتيب تنازلي، باستثناء السنة الحالية.

وفِيْ الوقت نفسه، يحظر استيراد مركبات الإنقاذ التي تعرضت للغرق أو الحوادث أو الحريق أو الانقلاب أو التلف الإنشائي وفقًا لنتائج الفحص التي حصلت عليها الجمارك.

قبل إصدار البطاقة الجمركية، يشترط أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، وذلك بإحضار شهادة من هِيْئة المواصفات فِيْ المملكة أو أي جهة معتمدة داخل المملكة.

يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية، وتستعين الوكالة بإنهاء الإجراءات فقط. من الضروري أيضًا التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الشاسيه المسجل فِيْ السيارة وعدم وجود تآكل أو تعديل فِيْ رقم الهِيْكل.

كَمْا يسمح باستيراد السيارات العتيقة التي يزيد عمرها عَنّْ 30 سنة، بينما يحظر استيراد السيارات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

وللمواطنين الخليجيين الحق فِيْ استيراد مركبتين خلال العام بشرط أن يقدم وثيقة تثبت ملكية السيارة “النموذج الأصلي أو شهادة المنشأ مصدقة من السلطة المختصة للسيارات المستوردة من أمريكا، كندا والريف للمستوردين من اوروبا وشهادة التصدير لتلك المستوردة من دول الخليج وما يعادلها لدول اخرى “. “.

أما المقيم فِيْحق له استيراد سيارة خاصة واحدة كل ثلاث سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد “البطاقة مختومة ولا تباع إلا بعد ثلاث سنوات. . “

مستندات الاستيراد

والمستندات المطلوب تقديمها وثيقة تثبت ملكية السيارة – أصل النموذج أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والريف لتلك المستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردين من دول الخليج وما يعادلها من دول أخرى، بالإضافة إلَّى تصريح الإقامة، ووثيقة توضح طريقة السداد.

من جهة أخرى، يحظر استيراد مركبات الإنقاذ التي تعرضت للغرق أو الحوادث أو الحريق أو الانقلاب أو التلف الإنشائي بحسب نتائج الفحص التي حصلت عليها الجمارك.

كَمْا يحظر استيراد المركبات التي استخدمت كسيارات أجرة أو سيارات شرطة، وسيارات تحمل شعارات خاصة بالنقل المدرسي أو ما فِيْ حكَمْه.

هذا بالإضافة إلَّى المركبات فِيْ حالة حدوث تلف فِيْ الهِيْكل الخارجي للمركبة، ما لم تكن فِيْ ميناء الوصول، وفِيْ هذه الحالة يتم تقديم شهادة من السلطة المختصة لإثبات ذلك. بالإضافة إلَّى القيادة المعدلة من اليمين إلَّى اليسار، تم العبث بالمركبات المسروقة ورقم هِيْكلها، وسيارات نقل السكان، والمدرعات.