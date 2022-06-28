السعودية تشتري 495 ألف طن من القمح

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2022 والبالغة 495 ألف طن، على أن يتم توريدها من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

من جهته، قال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان، إن موانئ المملكة تواصل استقبال سفن القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة.

وأضاف أن العقد الخاص بهذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح، والحفاظ عليه عند مستويات آمنة، وتلبية كافة احتياجات شركات مطاحن القمح.

وأوضح أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يناير 2023 بواقع 8 سفن موزعة على 3 سفن لميناء جدة الإسلامي بكمية 185 ألف طن 3 سفن لميناء ينبع التجاري. بكمية 185 ألف طن وسفينتين لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن.

وأشار إلى أنه تمت دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب قدمت 13 منها للمنافسة وحصلت 4 شركات على أقل سعر للشحنات المطلوبة.

وبلغ متوسط ​​سعر شراء القمح في العطاء 441.93 دولاراً للطن.

يشار إلى أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي مستمر حتى أكتوبر المقبل، وتم استلام كمية 326 ألف طن، ضمن خطتها لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي منه.