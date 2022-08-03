السعودية تشهد أسرع نمو لسوق العمل منذ نحو 3 سنوات

سجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية، التابع لشركة S&P Global، قراءة بلغت 56.3 نقطة الشهر الماضي، بانخفاض سبعة أعشار نقطة مئوية عن قراءة يونيو، مع العلم أن أي قراءة مؤشر فوق 50 نقطة تشير إلى النمو.

مستويات عالية من العمالة

ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بالارتفاع المتسارع في الطلبات الجديدة في مختلف مجالات الأعمال، وفقًا لقناة العربية.

كما نما معدل خلق الوظائف في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2022، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.

معدل بطالة منخفض

انخفض معدل البطالة للسعوديين بنسبة 0.9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 10.1٪ في الربع الأول من عام 2022 حسب تقديرات مسح القوى العاملة من قبل الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية.

وبالمثل، انخفض إجمالي معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين بنسبة 0.9 نقطة مئوية إلى 6.0٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وبانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن العام الماضي.