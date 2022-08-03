السعودية تشهد أسرع نمو لسوق العمل منذ نحو 3 سنوات

سجل مؤشر مديري المشتريات فِيْ المملكة العربية السعودية، التابع لشركة S&P Global، قراءة بلغت 56.3 نقطة الشهر الماضي، أي أقل بسبعة أعشار نقطة مئوية من القراءة فِيْ يونيو، مع العلم أن أي قراءة للمؤشر أعلى من 50 نقطة. المستوى يشير إلَّى النمو.

ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بزيادة متسارعة فِيْ الطلبات الجديدة فِيْ مختلف مجالات الأعمال.

كَمْا نما معدل خلق الوظائف فِيْ المملكة بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2022، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.

انخفض معدل البطالة للسعوديين بنسبة 0.9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 ليصل إلَّى 10.1٪ للربع الأول من عام 2022 بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهِيْئة العامة للإحصاء السعودية.

وبالمثل، انخفض إجمالي معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين بنسبة 0.9 نقطة مئوية ليصل إلَّى 6.0٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وبانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عَنّْ العام الماضي.