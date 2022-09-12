السعودية تصادر مليار دولار من تنظيم عصابي متهم بغسل الأموال

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، مصادرة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) وحكَمْ بالسجن 25 عاما على عصابة تنظيمية مكونة من خمسة أشخاص، بتهمة غسل أموال.

قال مصدر مسؤول فِيْ النيابة العامة السعودية، إن “تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت باتهام عصابة مكونة من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل أموال”، بحسب الصحف السعودية المحلية اليوم.

وكشفت إجراءات التحقيق أن السعودي استخرج سجلات تجارية لعدد من الجهات، وفتح حسابات بنكية، وسلم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين نفذوا بدورهم عمليات مالية ضخمة “ودائع مالية وتحويلها إلَّى الخارج”.

وقد صدر الحكَمْ متضمنًا إثباتًا لما نسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة من الأموال المحولة إلَّى الخارج، ومصادرة عائدات الجريمة من الأموال المحجوزة فِيْ الحسابات المصرفِيْة والعقارات التجارية، وغرامات مالية تصل إلَّى مائتي مليون. ريال، والسجن لمدة عشر سنوات للمواطن، والمنع من السفر مدة مماثلة لحبسه.

كَمْا تقرر حبس الوافدين الذين لم يكشف عَنّْ جنسياتهم لفترات تصل إلَّى 25 عاما، وترحيلهم من البلاد بعد قضاء مدة عقوبتهم.