السعودية تصدر 30 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات 973 مليون ريال فِيْ شهر

وكشفت عَنّْ اصدار 30 ترخيصا صناعيا جديدا فِيْ يوليو الماضي موزعة على اربعة انشطة صناعية صادرة عَنّْ نشاط صناعة الاثاث بعدد 7 تراخيص ونشاط صناعة المنتجات الغذائية ونشاط تصنيع منتجات المعادن المشكلة وغيرها من المعادن غير المعدنية مع 3 تراخيص لكل منها.

أشار تقرير صادر عَنّْ المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بالوزارة إلَّى أن إجمالي عدد الرخص الصناعية الصادرة عَنّْ الوزارة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو الماضي بلغ 531، بينما بلغ عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء فِيْ مصر. وبلغت المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10685 ألف مصنع باستثمارات بلغت 1.367 تريليون ريال.

وأشار التقرير إلَّى أن حجم الاستثمارات فِيْ التراخيص الجديدة لشهر يوليو بلغ 973 مليون ريال، فِيْما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال نفس الشهر بنسبة 86.67٪، تليها المؤسسات المتوسطة بنسبة 13.33. فِيْ حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار، 73.33٪، تليها الشركات الأجنبية، 20٪، وشركات الاستثمار المشترك 6.67٪.

وذكر تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي بلغ 22 مصنعا باستثمارات بلغت 548 مليون ريال، يتصدرها مصانع المواد الغذائية بـ 9 مصانع، ثم مصانع الورق والمعادن غير الحديدية. مع 4 مصانع لكل منهما، بينما بدأ الإنتاج فِيْ مصنعين معدنيين. المشكلة ومصنع واحد لأنشطة المشروبات والأثاث والكيماويات، بينما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 95.45٪، تليها المصانع المشتركة بنسبة 4.55٪.

وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية الجديدة توزعت على 5 مناطق إدارية على رأسها منطقة الرياض بـ 15 رخصة، تليها المنطقة الشرقية بـ 7 تراخيص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 6 تراخيص، فِيْما سجلت منطقتي القصيم والمدينة المنورة رخصة واحدة. لكل.

يشار إلَّى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر، من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية، بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي فِيْ المملكة، بالإضافة إلَّى الكشف عَنّْ حجم التغيير الذي يشهده القطاع فِيْ الاستثمارات الصناعية الجديدة، وكذلك حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.