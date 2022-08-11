السعودية تصدر 90 ترخيصا صناعيا جديدا فِيْ يونيو.. 2 مليار ريال استثمارات

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الخميس، عَنّْ إصدار 90 رخصة صناعية جديدة خلال شهر يونيو 2022، باستثمارات تصل إلَّى ملياري ريال.

وأوضحت الوزارة فِيْ تقرير لها اليوم الخميس، أن “هذه التراخيص توزعت على 5 أنشطة، وعلى رأسها نشاط تصنيع معادن غير حديدية أخرى بـ 18 رخصة، ثم نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ 14 رخصة ونشاط التصنيع. المنتجات المعدنية المشكلة بـ 12 ترخيصاً، بينما تم تسجيل نشاط تصنيع منتجات المطاط والبلاستيك بـ 9 تراخيص ونشاط تصنيع المنتجات الكيماوية بـ 7 تراخيص.

واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة فِيْ يونيو بنسبة 83.33٪، تليها المؤسسات المتوسطة بنسبة 14.44٪، ثم المشروعات متناهِيْة الصغر بنسبة 2.22٪.

وتظهر بيانات الميزانية السعودية، الصادرة فِيْ 4 أغسطس / آب، أن السعودية حققت فائضا (الفرق بين الإيرادات والنفقات) بلغ 135.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب رصد موقع العرب اليوم الإخباري لبيانات النصف الأول من العام الماضي، سجلت السعودية عجزا قدره 12.1 مليار ريال (3.22 مليار دولار)، فِيْ عام تأثرت فِيْه المالية العامة للمملكة بوباء كورونا. وانخفاض أسعار النفط.

شهد العام الحالي طلبًا قويًا على مصادر الطاقة التقليدية بسبب ارتفاع الطلب من جهة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى. قفز متوسط ​​سعر برميل نفط برنت فِيْ النصف الأول من عام 2022 إلَّى 113 دولارًا من 49 دولارًا على أساس سنوي.

والسعودية هِيْ أكبر مصدر للنفط الخام فِيْ العالم بمتوسط ​​يومي تجاوز 6.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات المبادرة المشتركة لمنتجي النفط “جودي”.

ارتفعت إيرادات السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 43٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة 648.3 مليار ريال (172.88 مليار دولار).

وبلغت الإيرادات النفطية فِيْ النصف الأول من العام الجاري 434 مليار ريال (115.73 مليار دولار)، فِيْما بلغت الإيرادات غير النفطية 214.3 مليار ريال (57.15 مليار دولار).

أما المصروفات فقد زادت بنسبة 10٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، لتسجل إجمالي مصروفات 512.9 مليار ريال (136.77 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية.