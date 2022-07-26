السعودية تطلق بوابة للاستثمار السياحي.. رحلة رقمية

أعلن صندوق التنمية السياحية السعودي عَنّْ إطلاق “بوابة الاستثمار السياحي”، البوابة الرقمية للمستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات فِيْ قطاع السياحة.

وتمكن البوابة المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات فِيْ قطاع السياحة من الوصول المباشر عبر رحلة رقمية شاملة، من خلال تسهِيْل الإجراءات واستكَمْال العمل، والوصول إلَّى الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق ضمن المنظومة السياحية.

يأتي هذا الإعلان فِيْ إطار التزام الصندوق بتحفِيْز ودعم الاستثمار السياحي من خلال توفِيْر المزيد من الفرص لدعم نمو وتوسع المنشآت السياحية وتحفِيْزها، والتأكيد على السعي لتحقيق طموحات وأهداف قطاع السياحة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفِيْذي لصندوق التنمية السياحية قصي الفاخري إن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة فِيْ مسيرة الصندوق، حيث أن البوابة الإلكترونية هِيْ المحطة الأولى لشركائنا ومستثمرينا، للاستفادة من خدماتنا المقدمة لمجموعة. للمؤسسات متناهِيْة الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمستثمرين المحتملين.

وأضاف بهدف توحيد الجهُود مع كافة أطراف المنظومة السياحية بما يحقق التكامل لخدمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتحفِيْز الاستثمارات النوعية نحو قطاع السياحة الواعد.

وعبر عَنّْ تفاؤله بأن تكون بوابة الاستثمار السياحي انعكاساً لعمل وإنجازات الصندوق، والتي تعد العامل الرئيسي الذي يمكّن المستثمر من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة، بالإضافة إلَّى تقديم المشورة الاستثمارية التي تعزز تجربة المستثمر.

تأتي بوابة الاستثمار السياحي تماشياً مع التحول الرقمي الذي تمر به المملكة، والذي يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يعد محركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي.

كَمْا تعد البوابة رحلة تمويل رقمية شاملة للمستثمرين، لتمكينهم من الاستفادة المثلى من جميع الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية السياحية، للوصول إلَّى فرص استثمارية واعدة فِيْ الوجهات والقطاعات السياحية المستهدفة فِيْ المملكة، بطريقة يساهم فِيْ تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

كَمْا ستوفر البوابة حلول تمويلية مناسبة للمستثمرين فِيْ جميع المشاريع، وتمكينهم من التسجيل من خلال السجل التجاري بشكل آلي دون الحاجة إلَّى ملء البيانات، وبالتالي تسهِيْل عملية طلب التمويل، بالإضافة إلَّى الدعم المالي والاستشاري من الصندوق لـ ودورها الاستراتيجي فِيْ إبراز فرص الاستثمار فِيْ الوجهات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية وربط المستثمرين بمطوري المشاريع والمشغلين العالميين، مما يساهم فِيْ ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

تستهدف بوابة الاستثمار جميع المستثمرين الراغبين فِيْ الاستثمار فِيْ المناطق المستهدفة وهِيْ الوجهات والمعالم السياحية، والفنادق والإقامة، والمطاعم والمقاهِيْ ضمن الوجهات السياحية، والتسوق السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والتجارب والأنشطة السياحية.

دعا صندوق التنمية السياحية المؤسسات والمستثمرين فِيْ قطاع السياحة إلَّى استخدام البوابة للاستفادة من جميع خيارات التمويل المتاحة، حيث تمكنهم من خلال بيئة عمل متطورة ومثالية من طلب التمويل أو الاستثمار فِيْ الفرص السياحية بشكل بسيط ” الرقمية “، تتطلع إلَّى الوصول إلَّى حلول التمويل والاستفادة منها.

يشار إلَّى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة فِيْ قطاع السياحة تلعب دورًا مهمًا فِيْ تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، حيث أنها الركيزة الأساسية لتنمية السياحة فِيْ المملكة، والتي من شأنها تعزيز مستقبل السياحة. فِيْ السنوات القادمة مما سينعكس إيجاباً على إثراء التجربة السياحية فِيْ المملكة.

لعبت الجهات المشاركة فِيْ بوابة الاستثمار السياحي مجموعة من الأدوار اللوجستية المحورية والرقمية التي تسهل أداء الأعمال وتساهم فِيْ تقديم الخدمات بسرعة ومرونة لزوار البوابة، بما فِيْ ذلك المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات. ومن أبرز هذه الجهات هِيْئة الحكومة الرقمية من خلال توفِيْر الربط والتكامل مع الجهات المختلفة.

هذا بالإضافة إلَّى تقديم خدمات الاستضافة والدعم الفني وتقديم خدمات التحقق الموحدة للدخول إلَّى المنصة من خلال منصة الوصول الوطنية فِيْ مركز المعلومات الوطني (فِيْ الهِيْئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي).

تلعب وزارة التجارة دورًا محوريًا فِيْ توفِيْر البيانات المطلوبة رقميًا المتعلقة بالشركات والمؤسسات وهِيْئة الزكاة والضرائب والجمارك من خلال توفِيْر البيانات المطلوبة رقميًا المتعلقة بالزكاة والضرائب. ) من خلال توفِيْر بيانات العَنّْوان الوطني رقمياً.