السعودية تعارض توصيات صندوق النقد بإلغاء سقف أسعار البنزين محليا

وأكد التقرير معارضة السعودية للتوصيات بإلغاء سقف أسعار البنزين المحلي.

وأضاف الصندوق أن الحكومة السعودية شددت على أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلَّى تأكيد المملكة على أهمية ضمان استمرار الصناعات فِيْ تحمل تكاليف الإنتاج، و “الحفاظ على التماسك الاجتماعي، وضمان قدرة الصناعات على تحمل التكاليف، بينما تسعى المملكة لتعزيز تنمية القطاع الخاص”.

وفقا للتقرير؛ رحب المديرون بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

ولدعم الضبط المالي والانتقال إلَّى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، شدد المديرون على الحاجة إلَّى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة، بما فِيْ ذلك ة سقف أسعار البنزين، ورحبوا بالتزام الحكومة بالوصول إلَّى مستوى أسعار الطاقة فِيْ السوق بحلول عام 2030.

أشاد المديرون بالإصلاحات الحكومية الجارية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال البرامج المستهدفة، والتي ستساعد فِيْ الحفاظ على إصلاحات أسعار الطاقة.

جاءت تأكيدات صندوق النقد الدولي ضمن تقرير إيجابي عَنّْ الاقتصاد السعودي فِيْ ختام مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي.

وشدد الصندوق على قوة التعافِيْ من تداعيات جائحة كورونا، بفضل قوة السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات ضمن رؤية 2030، إضافة إلَّى ارتفاع أسعار النفط، ومعدلات النمو القوية، والنجاح فِيْ احتواء التضخم، و صلابة القطاع المالي.

وذكر صندوق النقد الدولي أن معدل النمو فِيْ عام 2022 بلغ 3.2٪، مدفوعاً بتعافِيْ القطاع غير النفطي مع ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة. ويتوقع الصندوق أن يصل نمو الاقتصاد السعودي إلَّى 7.6٪ هذا العام رغم تشديد السياسة النقدية والرقابة المالية وتداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا التي لا تزال محدودة.

على المدى المتوسط ​​، من المتوقع أن ينتعش النمو نتيجة جني فوائد استمرار تنفِيْذ الإصلاحات.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلَّى 4.2٪ هذا العام و 3.7٪ العام المقبل.

من جانبه قال مازن السديري رئيس البحوث فِيْ شركة الراجحي المالية، إن تقرير صندوق النقد الدولي يظهر زيادة فِيْ الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 16٪ خلال العام الجاري.

وأضاف السديري فِيْ حديث لـ “العربية” أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلَّى زيادة الإنفاق الحكومي عما كان مقدراً بنسبة 6.5٪ إلَّى 1.018 تريليون ريال فِيْ العام الحالي.

وذكر أن توقعات الصندوق للتضخم فِيْ السعودية عَنّْد 2.8٪ ليست رقماً كبيراً، مضيفاً أن رفع أسعار الطاقة سيرفع مستويات التضخم ويؤثر على قطاعي الخدمات والتجزئة، لذا لم تلتزم المملكة بتوصية صندوق النقد الدولي بإلغاء سقف أسعار البنزين محليا.