السعودية تعبر الجزائر.. وتطير إلَّى نهائي ألعاب التضامن الإسلامي

وحجز المنتخب الأولمبي السعودي مقعدا فِيْ المباراة النهائية لألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2022” بعد فوزه على الجزائر فِيْ نصف النهاية.

وتغلب المنتخب السعودي على الجزائر 2-1 فِيْ مباراة نصف النهاية التي جمعت الفريقين على ملعب القمهُوري بقونية.

قائمة “بين عشية وضحاها” تتصدر السعودية فِيْ الألعاب الإسلامية

وسجل هِيْثم عسيري الهدف الأول للسعودية فِيْ الدقيقة 14، ثم أضاف أحمد الغامدي الهدف الثاني فِيْ الدقيقة 20، فِيْما سجل شمس الدين باكوش هدف الجزائر من ركلة جزاء فِيْ الدقيقة 37 من المباراة.

وقام المدير الفني للأخضر، سعد الشهري، بترقية قائمة أساسية تضم نواف العقيدي، خالد الداغيري، محمد اليامي، مشعل الصبياني، زكريا هُوساوي، عوض الناشري، فِيْصل الغامدي، هِيْثم عسيري، زياد الجهني، أحمد الغامدي، محمد مران “.

وواصل المنتخب السعودي المباراة بعشرة لاعبين، بعد حصول محمد مران على بطاقة حمراء فِيْ الدقيقة 85 من المباراة.

تأهلت السعودية لنهائي ألعاب التضامن الإسلامي لأول مرة منذ 17 عاما، لتواجه تركيا التي تأهلت للمباراة النهائية، بعد فوزها على أذربيجان فِيْ نصف النهائي بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تواجه السعودية وتركيا بعضهما البعض فِيْ نهائي ألعاب التضامن الإسلامي، الساعة 700 مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت مكة المكرمة، حيث يطمح الأخضر للفوز باللقب الثاني فِيْ تاريخه، والأول منذ عام 2005.

وكان منتخبنا قد تأهل لنصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2022″، بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فِيْ مباراتين، بفوزه على أذربيجان بهدف نظيف من أحمد الغامدي، ثم الفوز على المغرب بهدف نظيف سجله. زياد الجهني وتركي المطيري.

قاد سعد الشهري المنتخب السعودي للتتويج بكأس آسيا تحت 23 سنة “أوزبكستان 2022” لأول مرة فِيْ تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان فِيْ النهائي بهدفِيْن مجانيين (انظر التفاصيل).

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