السعودية تعلق على ضخ المزيد من النفط 

وتقول التقارير علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير على قيام الدولة باستخراج المزيد من النفط، ويتزامن ذلك مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأولى للسعودية.

وبحسب إنيرجي إنتليجنس المتخصصة في ملف الطاقة العالمي، قال الجبير إن السعودية ستنتج المزيد من النفط إذا كان هناك نقص في الإمدادات، وإذا لم يكن هناك نقص فلن تفعل.

ونقلت أمينة بكر رئيسة أوبك عن عادل الجبير قوله قرارات الإنتاج ستتخذ بالتنسيق مع مجموعة أوبك بلس.

في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي على الفور، وتنتظر نتائج اجتماع أوبك + في 3 أغسطس.

حصاد اليوم الأول من زيارة بايدن للسعودية

أوردت وكالة فرانس برس وفرانس 24 و AFB نتائج ما حدث في اللقاءات الموسعة بين الرئيس بايدن والقادة السعوديين، حيث نوقشت عدة مواضيع منها ملف الطاقة.

تحدث الرئيس الأمريكي عن توازن أسواق الطاقة دون الخوض في التفاصيل قائلاً ناقشنا مع القادة السعوديين ملف أمن الطاقة وأجرينا مناقشات جيدة، مضيفًا أفعل كل ما في وسعي لزيادة إمدادات النفط للولايات المتحدة. تنص على.

وكان من المنتظر عرض هذا الملف في الاجتماع السعودي الأمريكي. لأن أسعار البنزين والغاز في الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات قياسية.

كما تضمنت المناقشة ملفات الأمن والدفاع والهدنة في اليمن وشبكة الكهرباء في العراق والتعاون التكنولوجي ودعم شبكات الجيل الخامس والسادس.