السعودية تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

إبتداء من الجمعة 8 يوليو ولمدة 4 أيام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ السعودية، مَوعِد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، فِيْ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي هِيْ 4 أيام، وتبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 تموز / يوليو.، 2022.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأخذ فِيْ الاعتبار حالات التداخل المنصوص عليها فِيْ المادة 24 من اللائحة التنفِيْذية لنظام العمل.

وكانت تداول السعودية قد أعلنت عَنّْ بدء عطلة عيد الأضحى نهاية يوم الأربعاء الموافق 7 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 6 يوليو 2022 م.

وأوضحت فِيْ بيان سابق، أن التعاملات تنتهِيْ فِيْ نهاية يوم الأربعاء 6 يوليو / تموز 2022، وأن التداول سيستأنف بعد عطلة يوم الأربعاء 13 يوليو / تموز 2022.

مَوعِد عيد الأضحى فِيْ السعودية

يشار إلَّى أنه تم تأكيد رؤية هلال شهر ذي الحجة فِيْ مرصد تمير بالسعودية، وعليه يكون توقف عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى هُو. يوم السبت 9 يوليو.

ينتظر جميع المسلمين فِيْ كل بقاع الأرض قدوم عيد الأضحى المبارك الذي يستعد المسلمون له منذ غروب يوم عرفات، ويصادف هذا العام 1444 عيد الأضحى المبارك يوم السبت، وهُو العاشر من ذي الحجة، أي يوافق التاسع من يوليو 2022، وهذا التاريخ لجميع الدول العربية وليس المملكة العربية السعودية فقط.