السعودية تعلن ترسية مناقِصَّة على “سالك” لشراء 180 ألف طن قمح

تم ترسية الدفعة الأخيرة من مناقِصَّة شراء القمح من مستثمرين سعوديين فِيْ الخارج لعام 2022 على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، حيث تمت ترسية توريد 180 ألف طن موزعة على 3 سفن للوصول. موانئ المملكة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلَّى فبراير 2023.

قال محافظ المؤسسة، أحمد بن عبد العزيز الفارس، فِيْ بيان اليوم الاثنين، إن المؤسسة أنهت العقد بكامل الكَمْية المحددة فِيْ العطاء المخصص للمستثمرين السعوديين فِيْ الخارج خلال عام 2022 والبالغة 720 ألف طن، والتي تمثل 20٪ من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح.

وأكد أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين فِيْ الخارج تأتي فِيْ إطار خطط دعم المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.

وفِيْ هذا الصدد، تدعو المؤسسة العامة للحبوب جميع المستثمرين السعوديين للاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهل للمسابقات فِيْ السنوات القادمة.