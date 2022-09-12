السعودية تعلن عَنّْ 3 مشاريع جديدة فِيْ قطاع الحديد والصلب بـ 35 مليار ريال

أعلن، اليوم الاثنين، عَنّْ 3 مشاريع جديدة فِيْ قطاع الحديد والصلب السعودي، بقيمة 35 مليار ريال.

وقال الوزير خلال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب، إن الطاقة الإنتاجية للمشاريع الجديدة فِيْ السعودية تبلغ 6.2 مليون طن من الحديد والصلب.

وأضاف الوزير أن السعودية تهدف إلَّى خفض واردات الحديد والصلب بمقدار النصف.

وتشمل المشاريع إنشاء مجمع متكامل لإنتاج الصاج بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن.

يستهدف المجمع بناء السفن وخطوط الأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.

وشملت المشاريع المعلنة إنشاء مصنع لإنتاج بلوكات الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا.

وأضاف الوزير “نعمل مع عدد من المستثمرين الدوليين على إنشاء مجمع متكامل لإنتاج الحديد المسطح بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد”.

وأشار إلَّى أن هذا القطاع يهدف إلَّى خدمة صناعة السيارات وتعليب المواد الغذائية وتصنيع الأجهزة المنزلية وأنابيب المياه.