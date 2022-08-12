السعودية تعيد استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

وقعت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا اتفاقية مشروع من قناة واحدة لإعادة فتح توظيف عاملات المنازل الإندونيسيات فِيْ المملكة فِيْ عدة مهن.

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ممثلة بوكيل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثين مع ممثل الجانب الإندونيسي وزير القوى العاملة إيدا فوزية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية فِيْ المملكة فِيْ عدة مهن، حيث سيكون الاستقدام متاحًا من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

تم التوقيع على هذه الاتفاقية فِيْ جزيرة بالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، والفريق الفني من الوزارة، وممثلي وزارة الخارجية ووزارة الصحة، خلال زيارة رسمية تضمنت عددا من اللقاءات الفنية بين الجانبين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك فِيْ سوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع.

يأتي هذا المشروع فِيْ إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، وتسهِيْل عملية الاستقدام من إندونيسيا، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، والتنويع. جنسيات العمالة المنزلية لخدمة متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.