السعودية تفرج عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض التفاصيل ،جاء خبر صباح يوم الأربعاء يدور حول الإفراج عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض من السجون السعودية حيث تم انتشار الخبر عبر معصرة التواصل الاجتماعي ويتساءل الكثير حول حقيقة ذلك الخبر هل هو صحيح أم مجرد إشاعات، ويذكر أن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض وهو مأثور لدى السجون السعودية لمدة ثماني سنوات بعد إدانته بالردة.

حقيقة الإفراج عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض

أطلقت السلطات السعودية صباح اليوم صباح الشعر الفلسطيني الذي بشرف فياض التي تم سجنه ثماني سنوات بعد إدانتهم قبل السلطات السعودية بالردة حسب ما أفادت المنظمة الحقوقية، والتهم الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بأنه ارتد عن الإسلام كما تحدثت السلطات السعودية.

من هو الشاعر الفلسطيني أشرف فياض

الشاعر الفلسطيني أشرف فياض هو من اللاجئين الفلسطينيين وقد ولد في المملكة العربية السعودية ويعيش فيها حيث إنه يبلغ من العمر 42 عاما وتم اتهامه ارتد عام 2014 وقد تم اتهامه من قبل مواطن سعودي وأنه روج عنه بالإلحاد، حيث حكمت عليه المحكمة السعودية عام 2015 بالإعدام وتم تخفيف الحكم عليه بالسجن ثمانية سنوات والجلد بحوالي 800 جلدة بعد استئنافه للحكم.

تفاصيل الإفراج عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض من قبل السلطات السعودية

أعلنت منظمة القسط لحقوق الإنسان التي يقع مقرها في لندن يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق سراح الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بعد أن أنهت محكوميته منذ تشرين الأول لعام 2021، تم اعتقاله في كانون الثاني لشهر يناير من عام 2014 فوجهت له الاتهامات بأنه ارتد في الكفر من خلال المجموعات الشعرية التي تحدث بها وفصلت تلك أهدافا أنها تدعو لنشر الإلحاد.

السعودية تفرج عن الشاعر أشرف فياض

أفرجت السلطات السعودية عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بعد قضاء محكوميته منذ عام 2014 بتهمة الإلحاد والارتداد عن الإسلام في منشوراته الشعرية التي تحدث بها، وقالت مجموعة من الحقوقيين في مدينة أبها أنها قدمت شكوى ضد الشاعر الفلسطيني فياض وقد اتهمه رجل بالإلحاد في مجموعاته الشهرية مما أدى إلى سجنه.

تم الإفراج عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بعد قضاء محكوميته في سجون السعودية يوم الثلاثاء عقبه اتهامه بالإلحاد وتم إلقاء القبض عليه منذ عام 2014 في السجون السعودية