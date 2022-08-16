السعودية تفوز بفضية “التضامن الإسلامي”.. وتركيا تتوج بالذهبية

فاز المنتخب السعودي لأقل من 23 عاما بالميدالية الفضية فِيْ ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2022″، بعد خسارته أمام تركيا فِيْ المباراة النهائية، على ملعب 15 يوليو، بهدف دون جدوى.

وسجل اللاعب رقم 17 هدف المنتخب التركي فِيْ مرمى الحارس نواف العكيدي فِيْ الدقيقة 26 بتسديدة داخل منطقة الجزاء فاستقرت الكرة فِيْ الشباك.

وقدم المدير الفني سعد الشهري القائمة الرئيسية للأخضر والتي تضم “نواف العقيدي، خالد الداغيري، محمد اليامي، مشعل الصبياني، زكريا هُوساوي، عوض الناشري، فِيْصل الغامدي. وهِيْثم عسيري وزياد الجهني وأحمد الغامدي ومحمد القحطاني “.

وشهدت المباراة إصابة اللاعب رقم 22 للمنتخب التركي، فِيْ الدقيقة 70، عَنّْدما غادر ملعب المباراة على نقالة طبية.

وكان المنتخب السعودي مسرورًا بالميدالية الفضية بعد تأهله لنهائي ألعاب التضامن الإسلامي لأول مرة منذ 17 عامًا، عَنّْدما فاز الأخضر بالميدالية الذهبية فِيْ نسخة 2005.

وكان منتخبنا قد تأهل لنصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2022″، بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فِيْ مباراتين، بفوزه على أذربيجان بهدف نظيف من أحمد الغامدي، ثم الفوز على المغرب بهدف نظيف سجله. زياد الجهني وتركي المطيري.

وبلغ الأخضر نهائي ألعاب التضامن الإسلامي، بعد فوزه على الجزائر بهدفِيْن مقابل هدف واحد سجلهما هِيْثم عسيري وأحمد الغامدي.

وقاد سعد الشهري المنتخب السعودي للتتويج بكأس آسيا للشباب تحت 23 عاما “أوزبكستان 2022” للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان فِيْ النهائي بهدفِيْن حرتين (انظر التفاصيل).

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