السعودية تقفز 8 مراكز في مؤشرات التنافسية العالمية للتعليم

أحرزت المملكة تقدماً في المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وهو جزء من اهتمام القادة الحكماء. والدعم في التعليم في جميع مراحله.

تقدم 4 مراكز بالمحور التربوي

قفز مركز المملكة إلى المركز 24 في التقرير ارتفاعا من 32 في عام 2022، وصعد أربعة مراكز على محور التعليم، لينتقل بالمملكة إلى المركز 37 من المركز 41 العام الماضي، بالإضافة إلى صعوده مركزين في البنية التحتية العلمية. لتحقيق المركز 30 هذا العام مقارنة بالمركز 32 في عام 2022 م، مما ساهم في تقدم مركز المملكة في أحد المحاور الرئيسية للتقرير وهو محور البنية التحتية، حيث وصلت المملكة إلى المركز 34 مقارنة. إلى 36 في العام الماضي، مع الحفاظ على مسار تصاعدي للمركز منذ عام 2022. وحقق تعليم المملكة نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم والبحث والابتكار ضمن مؤشرات التنافسية العالمية هذا العام، حيث صعدت المملكة تسعة مراكز في مؤشر التحصيل التعليمي للكلية، للتقدم إلى المركز 28 خلال عام 2022، ارتفاعًا من المركز 37 العام الماضي.

تصنيفات الجامعة

قفزت المملكة إلى المركز 31 هذا العام على محور التصنيف العالمي للجامعات، والذي يتعلق بتصنيف مجلة “تايمز للتعليم العالي” لجامعات العالم، مقابل 39 في عام 2022، وكذلك الوصول إلى المرتبة 26 في مؤشر حقوق الملكية الفكرية. خلال عام 2022 مقارنة بالمركز الثلاثين في العام الماضي.