السعودية تقفل طرح أغسطس من الصكوك عَنّْد 3.09 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية، انتهاء استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر أغسطس 2022 م ضمن برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي.

وبلغ الحجم الإجمالي لطلبات الاكتتاب نحو 5.08 مليار ريال، وحجم التخصيص الإجمالي 3.090 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر عَنّْ المركز فقد تم تقسيم الاصدارات الى ثلاث شرائح. وبلغت الشريحة الأولى 1.690 مليار ريال للصكوك المستحقة فِيْ 2027 م، والشريحة الثانية 1.300 مليار ريال للصكوك المستحقة عام 2030 م، نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “واس”.

الشريحة الثالثة 100 مليون ريال لصكوك استحقاق 2034 م.