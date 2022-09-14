السعودية تقفل طرح سبتمبر من الصكوك عَنّْد 1.7 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية، انتهاء استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2022، ضمن برنامج الصكوك الحكومية بالمملكة بالريال السعودي.

وأوضح المركز أن الحجم الإجمالي لطلبات الاكتتاب بلغ نحو 7.380 مليار ريال، وحجم التخصيص الإجمالي 1.701 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر عَنّْ المركز، فقد تم تقسيم الإصدارات إلَّى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بلغت 201 مليون ريال للصكوك المستحقة فِيْ عام 2027، والشريحة الثانية 700 مليون ريال للصكوك المستحقة فِيْ عام 2032، بينما بلغت الشريحة الثالثة. إلَّى 800 مليون ريال للصكوك المستحقة فِيْ 2037.