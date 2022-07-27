السعودية تقفل طرح يوليو من الصكوك بـ 2.93 مليار ريال

تم الإعلان، اليوم الثلاثاء، عَنّْ استكَمْال استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر يوليو 2022 ضمن برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي، حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.93 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر عَنّْ المركز، فقد تم تقسيم الإصدارات إلَّى شريحتين، حجم الشريحة الأولى بلغ 480 مليون ريال للصكوك المستحقة فِيْ عام 2030.

وبلغت الشريحة الثانية 2.45 مليار ريال للصكوك المستحقة فِيْ 2034.

وبلغ حجم الإصدار نحو 5.44 مليار ريال فِيْ يونيو الماضي على شريحتين. وبلغت الشريحة الأولى 2.86 مليار ريال للصكوك المستحقة فِيْ 2030، والشريحة الثانية 2.57 مليار ريال للصكوك المستحقة فِيْ 2034.