السعودية تمنح تحالف موكسيكو ريسورسز رخصة تعدين مناجم الخنيقية

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأربعاء، إن تحالفًا يضم شركة Moxico Resources وشركة Ajlan & Bros. للتعدين فاز بترخيص تعدين فِيْ المملكة، حيث توجد رواسب من الزنك والنحاس تقدر بنحو 26 مليون طن.

ومنحت الوزارة الترخيص مقابل 255.6 مليون ريال (68 مليون دولار) بعد مزاد على الإنترنت استمر أربعة أيام.

يعد موقع تعدين الخنيقية أكبر موقع استكشاف فِيْ المملكة العربية السعودية بمساحة 354 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على موارد معدنية تبلغ حوالي 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس والمنغنيز والذهب.

يشار إلَّى أن المسابقة تمت تجربتها بمشاركة 3 شركات وتحالفات عالمية تأهلت بعد حصولها على أعلى الدرجات فِيْ تقييم المعايير الفنية وكذلك القدرة المالية. وشملت هذه التحالفات الثلاثة التي كانت تشارك فِيْ المنافسة على رخصة استكشاف موقع الخنيقية للتعدين، وتحالف بين شركة Alara Saudi Ventures و Al-Tasnim Group Company.

كَمْا تنافس على الامتياز مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة Ivanhoe Electric، وتحالف بين شركة Moxico Resources وشركة Ajlan & Bros. Mining.

على هامش المسابقة الإلكترونية العامة لترخيص الكشف عَنّْ موقع الخنيقية، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، فِيْ حديث سابق، إلَّى أهمية الموقع من حيث الموارد المعدنية التي تبلغ إلَّى 25 مليون طن من الخام، مؤكدا أن الموقع يمتد على مساحة كبيرة تبلغ 350 كيلومترا مربعا.

وأشار وزير الصناعة السعودي إلَّى أن موارد موقع الخانيقية تشمل الزنك والنحاس والذهب.

وقال الخريف “أهدافنا فِيْ قطاع التعدين كبيرة ولا يمكن تحقيقها إلا بأفكار جريئة تساعد على تحقيق نتائج سريعة وهُو ما نرغب فِيْه من هذه المزادات”.

كَمْا أكد أن تقييم الشركات ليس تقييمًا ماليًا بالدرجة الأولى، بل يقوم على قدرة هذه الشركات على الاستفادة من هذه المواقع بشكل سريع، بحيث تساهم فِيْ تحقيق الأهداف، فضلًا عَنّْ دورها فِيْ تطوير المناطق، وخاصة جوانب دعم المجتمعات فِيْ المنطقة والحفاظ على البيئة.