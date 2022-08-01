السعودية تنافس 3 دول على استضافة كأس آسيا للسيدات 2026

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عَنّْ قائمة الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026.

أعلن الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي اليوم “الاثنين” أن 4 اتحادات وطنية تقدمت بطلب لاستضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، وهِيْ “السعودية والأردن وأستراليا وأوزبكستان”.

شهدت بطولة كأس آسيا للسيدات 2022، التي استضافتها الهند، توسع الفرق المشاركة من 8 إلَّى 12 منتخباً، لأول مرة فِيْ تاريخ البطولة، لتتوج المنتخب الصيني، بعد فوزه على كوريا الجنوبية فِيْ النهائي بنتيجة 3-2.

تهدف المملكة العربية السعودية إلَّى أن تكون ثاني دولة فِيْ منطقة غرب آسيا تستضيف كأس آسيا، بعد الأردن فِيْ نسخة 2022.

يتربع المنتخب الصيني على رأس الفريق الحاصل على أكبر عدد من الألقاب فِيْ كأس آسيا للسيدات فِيْ تاريخه، برصيد 9 ألقاب.

منتخب السعودية للسيدات

فِيْ نوفمبر الماضي، عين الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا اللاعبة الألمانية مونيكا ستاب لتصبح أول مدرب وطني لكرة القدم للسيدات فِيْ تاريخ المملكة.

خاض المنتخب السعودي للسيدات أول مباراة له فِيْ فبراير الماضي، فِيْ مباراة ودية ضد منتخب سيشل، وانتهت المباراة بالفوز الأول فِيْ تاريخ سيدات المملكة، بهدفِيْن نظيفِيْن من البندري مبارك ومريم التميمي. انظر التفاصيل).

أشادت الأسطورة البرازيلية بيليه بأداء المنتخب السعودي للسيدات فِيْ المباراة الرسمية الأولى، فِيْ يوم وصفه بيليه بـ “التاريخي”.

ولعب منتخب السيدات السعوديات مباراة ثانية فِيْ فبراير ضد جزر المالديف، وانتهت المباراة بفوز فريق السيدات الخضر بهدفِيْن نظيفِيْن سجلها البندري مبارك (انظر التفاصيل).