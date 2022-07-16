السعودية توقع اتفاقية أرتميس مع وكالة ناسا لاستكشاف القمر والمريخ

أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقية “أرتميس” مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، للانضمام إلى التحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية. والذي يتضمن أيضًا الانضمام إلى التحالف العالمي لإعادة الإنسان إلى القمر مرة أخرى.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع أولويات الابتكار الوطنية التي أعلنتها المملكة في نهاية شهر يونيو، والتي تشمل اقتصادات المستقبل، حيث تمثل المساحة التريليون فرصة القادمة للعالم بحلول عام 2040 ويمكن أن تدعم النمو في قطاعات متعددة. بالإضافة إلى توفير آلاف الوظائف.

تم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة. وسفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ومثل الجانب السعودي في توقيع الاتفاقية معالي الدكتور محمد بن سعود. التميمي الرئيس التنفيذي لهيئة الفضاء السعودية، فيما مثل الجانب الأمريكي مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) السناتور بيل نيلسون.

استكشاف القمر والمريخ

وتتضمن الاتفاقية 13 مادة وتهدف في مجملها إلى تعزيز حضور المملكة على الصعيد الدولي والإسهام بفاعلية في المشاريع الدولية المشتركة، وترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال “الفضاء الجديد” من خلال مساهمتها في الأنشطة الفضائية الناشئة. . من خلال البعثات العلمية والاستكشافية وتعزيز اقتصاد الفضاء وتطوير القدرات البحثية ورأس المال البشري.

يعد انضمام المملكة إلى اتفاقية “أرتميس” من أوائل الدول في العالم لتأكيد التزامها بالاستكشاف والاستخدام السلمي والمستدام للفضاء، وتعزيزًا لطموح المملكة في مجال الفضاء من خلال مساهمتها في الفضاء الناشئ. . من خلال بعثات علمية واستكشافية، وفي إطار خطتها للتنويع الاقتصادي التي تهدف إلى جذب الاستثمار وخلق آلاف فرص العمل للشباب السعودي.

يشار إلى أن اتفاقية “أرتميس” ستطلق المراحل الثلاث من تنفيذها في المرحلة الأولى والتي تعتمد على إرسال بعثات فضائية غير مأهولة لإجراء الاختبارات والتجارب العلمية، بينما ستتكون المرحلة الثانية من إرسال بعثات فضائية. مأهولة برواد فضاء وخبراء للاستكشاف والعودة دون الهبوط على سطح القمر، تمهيدًا للمرحلة الثالثة، والتي يتم فيها الهبوط على سطح القمر والانتهاء من البحث والاستكشاف، وهذه المراحل الثلاث تمهد الطريق. للإنسانية لاستكشاف الفضاء والأجرام السماوية الأخرى.