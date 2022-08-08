السعودية توقع 49 صفقة استثمارية بـ3.5 مليار ريال فِيْ الربع الثاني

أظهر تقرير عَنّْ تنمية الاستثمار صادر عَنّْ وزارة الاستثمار السعودية توقيع 49 صفقة استثمارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 3.46 مليار ريال.

وأشار التقرير إلَّى أن الحصة الأكبر من الصفقات كانت لقطاع ريادة الأعمال.

وبحسب التقرير فقد ارتفع فِيْ الربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 674٪ إلَّى 4455 رخصة.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن رأس المال الأجنبي أو المشترك والاستثمارات تمثل 39٪ من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي.

وأضافت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية فِيْ القطاع الصناعي بلغت أكثر من 65 مليار ريال حتى نهاية مايو، موزعة على 839 مصنعاً، أي ما يقارب 8٪ من إجمالي عدد المصانع فِيْ المملكة.