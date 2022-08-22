السعودية توقف 11 متهماً لانتحالهم صفة موظفِيْ بنوك بهدف سرقة الأموال

تمكنت النيابة العامة السعودية من القبض على 11 متهمًا لانتحال صفة موظفِيْ بنك بهدف سرقة الأموال، حيث شكلوا منظمة إجرامية للاحتيال على المواطنين والمقيمين.

أعلن مصدر مسئول فِيْ النيابة العامة، أن وحدة الاحتيال المالي فِيْ نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع (11) متهمًا، شكلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على المواطنين والمقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكرًا لهم. وتم توقيفهم على ذمة التحقيق حيث صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم بموجب قرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1444/1/1 ووفقاً للمادة (112) من قانون الإجراءات الجنائية.

أشارت إجراءات التحقيق إلَّى أن المتهمين انتحلوا هُوية غير صحيحة بالادعاء بأنهم من موظفِيْ البنك، بما فِيْ ذلك تعطيل الخدمات المصرفِيْة لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بالمعلومات والأرقام السرية لإعادة تفعيلها، ثم إدخال حسابات بنكية وحجزها. مبالغ من المال.

كشفت إجراءات التحقيق عَنّْ وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والضحايا، بما فِيْ ذلك رمز التوثيق للوصول إلَّى الخدمات المصرفِيْة والحكومية على منصة أبشر.

وشدد المصدر على ضرورة توعية المجتمع بالحقائق المتعلقة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال، مؤكدا أهمية حماية البيانات الخاصة والحفاظ عليها وعدم مشاركتها أو توفِيْرها إلا وفق القنوات المعتمدة.

يشار إلَّى أن النائب العام وافق فِيْ وقت سابق على إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق فِيْ جرائم الاحتيال المالي، إيمانا من النيابة العامة بخطورة هذه الجرائم على الأموال الخاصة والاقتصاد الوطني، والحوكَمْة الجزائية فِيْ الإجراءات المتخذة. لمعالجة مثل هذه القضايا، لا سيما تلك التي تنظمها الشبكات العابرة للحدود، واتخاذ إجراءات فورية مثل الحجز على الحسابات التي يتم تحويل المبالغ إليها، وتتبع المبالغ موضوع الجريمة وتجميدها من التصرف.