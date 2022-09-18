السعودية.. صندوق التنمية الوطني يدعم القطاعات الاقتصادية بـ 28 مليار ريال

دعم السعودية القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال لمواجهة التقلبات التي أحدثها جائحة كورونا “كوفِيْد -19” وتعطيل العمل والتجارة والنظام الاقتصادي، وأدى إلَّى انخفاض معدلات الثقة فِيْ الاقتصاد العالمي ككل، كجزء من جهُود وأولويات القيادة لدعم الأفراد والمجتمع وتمكين قطاعات الصحة والتعليم وتحفِيْز الاقتصاد المحلي، لمواجهة التقلبات الاقتصادية فِيْ أوقات الأزمات.

تابع صندوق التنمية الوطني عَنّْ كثب تداعيات الوباء، ووجه مبادرات جهاز التنمية – منذ بداية الوباء حتى اليوم – لمراعاة القطاعات والشرائح الأكثر تضرراً، وفِيْ مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم، من خلال التمويل. الرعاية الصحية والمرافق التعليمية من خلال مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة وتمويل المشاريع الطبية والصيدلانية وإعادة هِيْكلة القروض للمشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.

يهدف نظام التطوير إلَّى دعم التوظيف فِيْ القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر من خلال مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (الهدف) وبنك التنمية الاجتماعية. كَمْا قدم النظام دعمه للقطاع الزراعي فِيْ تحفِيْز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهِيْل استيراد المنتجات الزراعية من خلال مبادرات صندوق التنمية الزراعية، نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وشمل الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الوطنية قطاع الحج والعمرة وقطاع الرياضة وسلسلة التوريد من خلال مبادرات برنامج كفالة، بالإضافة إلَّى الدعم المهم لقطاع الطيران الذي تعرض للتدهُور بسبب ما لم يسبق له مثيل و تفاقم التداعيات.

من ناحية أخرى، لم يقتصر دور المملكة على دعم الاقتصاد المحلي فقط، حيث كانت من أوائل الدول التي بادرت للحفاظ على التوازن العالمي ودعم الدول المعرضة للانهِيْارات الاقتصادية، حيث تم إطلاق المبادرة إلَّى تأجيل الديون المستحقة وإعادة هِيْكلة القروض الميسرة من الصندوق السعودي للتنمية لعدد (33) دولة نامية حول العالم، لتخفِيْف العبء عَنّْها وتمكينها من التركيز على الاستجابة لوباء COVID-19 بما يخدم اقتصادها. والوضع الاجتماعي.

يشار إلَّى أن عدد المستفِيْدين من الدعم تجاوز 350 ألف فرد و 36 ألف مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهِيْة الصغر. يواصل صندوق التنمية الوطني والشركات التابعة له دورهم فِيْ تعزيز الثقة فِيْ الاقتصاد من خلال تخفِيْف الضغط على الخزانة العامة للدولة من خلال تمويل التنمية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، والعمل كَمْحرك للنمو المستمر فِيْ اقتصاد المملكة. من أجل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.