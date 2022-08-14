السعودية ضد تركيا.. مَوعِد نهائي التضامن الإسلامي “كونيا 2022”

المنتخب الأولمبي السعودي يستعد لمواجهة تركيا فِيْ المباراة النهائية لألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2022”.

حصل فريقنا على مقعد فِيْ المباراة النهائية لألعاب التضامن الإسلامي، بعد فوزه على الجزائر 2-1 فِيْ مباراة نصف النهائي، التي جمعت الفريقين على ملعب القمهُوري بقونية.

السعودية تعبر الجزائر وتطير إلَّى نهائي ألعاب التضامن الإسلامي

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة تركيا المضيفة فِيْ نهائي ألعاب التضامن الإسلامي، الساعة الخامسة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة.

هذا اليوم الثلاثاء 16 أغسطس الساعة 500 مساء

يبحث فريقنا عَنّْ الميدالية الذهبية فِيْ ألعاب التضامن الإسلامي، للمرة الثانية فِيْ تاريخه، والأولى منذ عام 2005.

وكان منتخبنا قد تأهل لنصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2022″، بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فِيْ مباراتين، بفوزه على أذربيجان بهدف نظيف من أحمد الغامدي، ثم الفوز على المغرب بهدف نظيف سجله. زياد الجهني وتركي المطيري.

قاد سعد الشهري المنتخب السعودي للتتويج بكأس آسيا تحت 23 سنة “أوزبكستان 2022” لأول مرة فِيْ تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان فِيْ النهائي بهدفِيْن مجانيين (انظر التفاصيل).

تابع مباريات اليوم دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت