السعودية ضمان إمدادات نفط كافِيْة مستحيل بدون تعاون أوبك+ الجماعي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فِيْصل بن فرحان أنه بدون تعاون تحالف “أوبك +” الجماعي، سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفطية كافِيْة.

وقال وزير الخارجية السعودي فِيْ تصريحات نقلتها رويترز اليوم الثلاثاء، إن “روسيا جزء لا يتجزأ من أوبك + … لا نرى نقصًا فِيْ النفط فِيْ السوق، لكن هناك نقصًا فِيْ طاقة التكرير. “

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إنه يتوقع أن يزيد منتجي النفط الرئيسيين فِيْ تحالف أوبك + إنتاج الخام فِيْ أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلَّى الشرق الأوسط.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فِيْ تقرير، أمس الاثنين، أن يرتفع إنتاج النفط فِيْ أحواض الصخر الصخري الرئيسية فِيْ الولايات المتحدة بمقدار 136 ألف برميل يوميًا إلَّى 9.068 مليون برميل يوميًا فِيْ أغسطس المقبل، وهُو أعلى مستوى منذ مارس 2022.

وقالت الوكالة الحكومية إن إنتاج الخام فِيْ حوض بيرميان فِيْ تكساس ونيو مكسيكو، أكبر حوض للنفط الصخري فِيْ الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع بمقدار 78 ألف برميل يوميًا إلَّى مستوى قياسي يبلغ 5.445 مليون برميل يوميًا فِيْ أغسطس.

أسعار النفط آخذة فِيْ الانتعاش

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفِيْف، اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائرها فِيْ وقت سابق من الجلسة، وبعد ارتفاعها بأكثر من خمسة دولارات للبرميل فِيْ الجلسة السابقة، وسط مخاوف من شح الإمدادات.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 17 سنتًا إلَّى 106.51 دولار للبرميل. وارتفع النفط الخام 5.1 بالمئة يوم الاثنين، وهِيْ أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل نيسان.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 36 سنتًا إلَّى 102.96 دولارًا للبرميل. وقفز النفط الخام 5.1 بالمئة يوم الاثنين، وهِيْ أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو.

ينتهِيْ عقد أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء، وسجلت العقود الآجلة الأكثر تداولًا لشهر سبتمبر 99.74 دولارًا للبرميل، بارتفاع 32 سنتًا.

كانت أسعار النفط مضطربة بسبب مخاوف الإمدادات بعد العقوبات الغربية على الخام الروسي وإمدادات الوقود التي عطلت الشحنات التجارية إلَّى المصافِيْ ثم إلَّى المستهلكين، فضلاً عَنّْ المخاوف المتزايدة من أن محاولات البنك المركزي الأمريكي للسيطرة على التضخم ستؤدي إلَّى ركود من شأنه أن يقلل من المستقبل. الطلب على الوقود.

وتلقت أسعار النفط دعما من تراجع الدولار يوم الثلاثاء. تحوم العملة الأمريكية عَنّْد أدنى مستوى لها فِيْ أسبوع، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.