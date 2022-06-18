السعودية عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 أسباب وفق معاش الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي العاجل اليوم 1443 وأعادت إعلان الأسباب بحسب دفع معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 عبر الموقع الرسمي تويتر المرؤوس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةكما أعادت نشر التحديثات شروط استحقاق الضمان المطور 2022 بعد زيادة استفسارات المواطنين وعلى حساب رعاية العملاء ، أكدت الوزارة أيضًا تمديد التسجيل بالضمان المطور حتى 5 ربيع الثاني 1444 هـ ، الموافق 30 أكتوبر 2022 ، علمًا بأن دفع معاش الضمان لجميع المستفيدين في المملكة سوف عدم تأثرها خلال الفترة الانتقالية إلى النظام المطور بحسب البيانات وزارة الموارد البشرية.

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 تحديث الاسباب وفق معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022

في الختام ، تم توضيح ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن أهم أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ ما يلي:

أولاً: إذا فات أحد شروط استحقاق المعاش للمستحق.

كذلك في حال تم التحقق من الأوراق والمستندات المقدمة من المستفيد المستقل أو الأسرة وتبين عدم صحتها.

وكذلك في حال ثبوت عدم التزام المستحق بخطة استحقاق المعاش.

كما يوقف المعاش في حالة وفاة المستحق.

كما يوقف دفع معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر إذا تنازل المستفيد طوعاً عن المعاش.

كذلك ، في حال تأخر المستفيد ، المستفيد من المعاش ، في تحديث بياناته خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ علمه بضرورة تحديث بياناته الشخصية من قبل الوزارة.

في حالة تواجد المستفيد في إحدى دور الرعاية أو دور الإيواء أو مراكز العلاج بالمملكة.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في نفس السياق المذكور أعلاه ، من أجل سحب طلب دفع معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر 2022 ، يمكنك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى رابط مطور للضمان الاجتماعي.

أيضًا ، انقر فوق رمز حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة الرقم القومي ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا ، انتظر رسالة تأكيد تحتوي على رمز التحقق على هاتفك المحمول.

أخيرًا ، أعد كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح واضغط على تأكيد طلب التسجيل.

تطورت شروط استحقاق الضمان الاجتماعي في المملكة 1443

بالإضافة إلى ما سبق ، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم الإعلان في وقت سابق عن آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر في المملكة ، بحسب شروط الاستحقاق ، ونذكر من بينها ما يلي: