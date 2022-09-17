السعودية فِيْ إسبانيا.. تعرف على مباريات الأخضر فِيْ معسكر كأس العالم

وصل وفد المنتخب السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إلَّى مدينة أليكانتي الإسبانية، من أجل إقامة تركيز مونديال قطر 2022.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | الهلال أم النصر إقامة كأس السوبر السعودي الإيطالي عام 2023!

استدعى فريق كرة القدم السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد 26 لاعبا للمشاركة فِيْ التركيز قبل الأخير لكأس العالم قطر 2022 الذي شهد العديد من المفاجآت.

السعودية فِيْ اسبانيا. تعرف على مباريات الأخضر فِيْ تركيز المونديال

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ وصول وفد الأخضر إلَّى إسبانيا، من أجل بدء التركيز الذي سيقام فِيْ الفترة من 17 إلَّى 27 سبتمبر، ولمدة 10. أيام.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب السعودي الإكوادور فِيْ 23 سبتمبر والولايات المتحدة الأمريكية فِيْ 27 سبتمبر، فِيْ مباراتين تقامان فِيْ نفس الوقت الساعة 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بعد ذلك نعرض لكَمْ القائمة الرسمية للمنتخب السعودي

حراسة المرمى محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع ياسر الشهراني، علي البلحي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسن التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، احمد بامسعود.

– الوسط علي الحسن، سامي النجعي، عوض النشيري، محمد كانو، رياض الشراحيلي، سلمان الفراج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان بحبري، نواف العبد، هِيْثم عسيري، فهد المولد

الهجوم فراس البريكان وهارون كَمْارا.

يشار إلَّى أن المنتخب السعودي موجود فِيْ المجموعة الثالثة فِيْ مونديال 2022 إلَّى جانب بولندا والأرجنتين والمكسيك.