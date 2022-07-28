السعودية فِيْ صدارة العالم.. الاقتصاد الأعلى نموا خلال 2022

يستعد الاقتصاد السعودي لاحتلال المرتبة الأولى فِيْ العالم فِيْ عام 2022 باعتباره الاقتصاد الأعلى نموًا، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وفِيْ تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022)، أبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عَنّْد 7.6٪، مقارنة بتوقعاته السابقة فِيْ أبريل الماضي. كَمْا رفع الصندوق توقعاته بشكل طفِيْف لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 أيضًا.

وبهذه النسبة، سيسجل الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين جميع اقتصادات العالم، والتي تشمل (الاقتصادات المتقدمة، واقتصادات الأسواق الناشئة، والاقتصادات النامية).

نظرة مختلفة للاقتصاد السعودي

على الرغم من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، فِيْ ظل تراجع النشاط فِيْ روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي للمملكة تتعارض مع النظرة القاتمة والغامضة التي تنبع من عدة عوامل رئيسية من أهمها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتشديد السياسات النقدية فِيْ أوروبا، وإجراءات الإغلاق العامة نتيجة لتفشي المرض الجديد (كوفِيْد 19).

ونتيجة لذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي هذا العام و 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو فِيْ أكبر ثلاثة اقتصادات فِيْ العالم (الولايات المتحدة والصين وأوروبا). منطقة الاتحاد).

بعد أقل من شهر

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة لمشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022. وفِيْ البيان التمهِيْدي الصادر فِيْ يونيو الماضي، أشاد الصندوق بقوة اقتصاد المملكة وقوة الاقتصاد. قوة مركزها المالي.

وأكد أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القصير والمتوسط ​​، مع استمرار تعافِيْ معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلَّى زيادة قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

النمو غير النفطي

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو غير النفطي فِيْ المملكة إلَّى 4.2٪، وزيادة فائض الحساب الجاري إلَّى 17.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عَنّْ احتواء التضخم العام عَنّْد 2.8٪ فِيْ المتوسط ​​، مشيرا إلَّى أن النشاط الاقتصادي فِيْها يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات. تنفِيْذ الحكومة فِيْ إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل المستويات القوية للرسملة التي يتمتع بها القطاع المصرفِيْ.

أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن استمرار السعودية فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات الهِيْكلية سيساعد على ضمان تعافِيْ قوي وشامل وصديق للبيئة، مشيرين إلَّى أن المملكة تتعافى بقوة فِيْ أعقاب الركود الناجم عَنّْ الوباء، مشيرين إلَّى أن دعم السيولة ودعمها. التي توفرها المالية العامة، وزخم الإصلاحات، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه. ساعدت المملكة على التعافِيْ.