السعودية.. قرار رسمي بشأن لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات

أعلنت الهِيْئة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عَنّْ دخول لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات حيز التنفِيْذ، وسيتم تطبيقها على جميع تراخيص الطيف الترددي.

وأكدت فِيْ بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللائحة ستسهم فِيْ تحفِيْز الاستثمار فِيْ التقنيات اللاسلكية فِيْ المملكة العربية السعودية، وتمكين الوصول إلَّى هذا المورد المحدود الذي يتزايد الطلب عليه مع التطور السريع للتطبيقات والتقنيات اللاسلكية، و سيساهم أيضًا فِيْ تعظيم العائد الاقتصادي للطيف الترددي، ورفع كفاءته وتعزيز الاستخدام الفعال. له.

يذكر أن لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 15 ذو القعدة 1444 هـ.