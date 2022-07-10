السعودية للكهرباء استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية

أكد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، أن شبكة الكهرباء بالمنطقة الغربية شهدت أداءً طبيعياً ومستقراً خلال فترة الحج. مما ساهم في توفير الكهرباء للحجاج في جميع المشاعر المقدسة بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

استقرار الشبكة الكهربائية

ونوه العمري بالجهود الكبيرة التي بذلها أكثر من 2000 مهندس وفني وإداري بالشركة، مما ساهم في غياب الانقطاعات في الخدمة الكهربائية. وفقا لأعلى معايير السلامة العالمية التي تطبقها الشركة في جميع مراحل موسم الحج، مع العلم أن أداء أقسام نقل الطاقة ظل على درجة عالية من الاستقرار ولم تسجل أي أعطال خلال أيام الحج، ولله الحمد مبينا أن معظم كابلات دوائر النقل عكست الأداء الطبيعي مما أظهر حسن التصميم والتشغيل والتخطيط والإعداد من قبل خبراء ومهندسي الشركة خلال موسم الحج الحالي.

أكد رئيس القطاع الغربي للكهرباء السعودية المشرف العام على الحج، استمرار الشركة في متابعة تنفيذ خطة تشغيل نظامها الكهربائي لهذا العام، وأن المؤشرات تتوافق مع ما تم التخطيط له من قبل المختصين في جميع مواقع العمل. طوال اليوم وفي جميع المواقع في الأماكن المقدسة.