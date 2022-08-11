“السعودية للكهرباء” تؤمن 13.4 مليار ريال لمشروعات بينها الربط مع مصر

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تحصل بموجبها على تسهِيْلات مالية دولية بقيمة تمويل 13.4 مليار ريال من 15 وكالة تمويل مختلفة.

كَمْا وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تمويل وكالة ائتمان الصادرات لتمويل مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري بقيمة 567.5 مليون دولار وتسهِيْلات لمدة أربعة عشر عامًا لتمويل مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري.

تمتد مدة اتفاقية التمويل لمدة خمس سنوات، يتم خلالها سداد اتفاقية تمويل مشترك أخرى تم الحصول عليها فِيْ عام 2017 وتاريخ استحقاقها فِيْ أغسطس 2022، بالإضافة إلَّى تمويل متطلبات النفقات الرأسمالية للشركة.

شروط وأسعار مواتية

وقال الرئيس التنفِيْذي للشركة السعودية للكهرباء خالد القنون فِيْ بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن توقيع الشركة على اتفاقية التمويل الدولي المشترك وتمويل وكالة ائتمان الصادرات جاء بشروط مواتية و. الأسعار التي تعكس المستوى الائتماني العالي الذي تتمتع به الشركة، حيث أنها مرتبطة بتصنيفها الائتماني وهُو التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، كَمْا أن الاهتمام المتزايد من قبل المجتمع المصرفِيْ الإقليمي والدولي بالمملكة هُو أمر مبشر يعكس مكانة المملكة. أسس اقتصادية متينة، خاصة فِيْ ظل تقلبات الأسواق المالية فِيْ الوقت الحالي “.

وأضاف “نتطلع إلَّى الاستفادة من هذا التسهِيْل الدولي المشترك لتلبية متطلبات الإنفاق الرأسمالي لدينا، وبالتالي تحقيق نمو طويل الأجل لأعمالنا ومستثمرينا، وسيدعم تمويل جمعية الشيفات المصريين مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري”.

عملت الشركة السعودية للكهرباء على زيادة حجم التسهِيْلات المشتركة، وتمديد تاريخ استحقاقها، وجذب ممولين جدد، مستفِيْدةً من اهتمام القطاع المصرفِيْ الإقليمي والدولي بالسوق السعودي.

3 آلاف ميغاواط

فِيْ أكتوبر من العام الماضي، وقعت مصر والمملكة العربية السعودية، ممثلة فِيْ الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقودًا لترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري حينها إن توقيع الاتفاقية بين بلاده والمملكة العربية السعودية بشأن ذروة تبادل الطاقة تم التوقيع عليه منذ سنوات.

وأوضح شاكر أن إنشاء خطوط الربط البيني يتطلب تنفِيْذ محطات الإرسال والتردد من خلال كابل بحري باستخدام أحدث التقنيات العالمية المتقدمة.

وتابع “يتضمن جدول المشروع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فِيْ أكتوبر 2024، بطاقة 1500 ميغاواط، وسيتم إدخال باقي القدرات تباعا حتى تصل إلَّى 3000 ميغاواط للتبادل مع الجانب السعودي”.