السعودية للكهرباء تعلن نتائجها المالية للربع الثاني.. 19.4 مليار إيرادات و5.5 مليار أرباحًا

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022 م، وأشار الإعلان إلى أن الشركة سجلت خلال الربع الثاني من عام 2022 م دخلاً تشغيلياً قدره 19.40 مليار ريال، مقابل 18.58 مليار ريال. ريال للربع المماثل من العام السابق أي بزيادة قدرها 4.4٪ فيما بلغ إجمالي الربح 6.54 مليار ريال مقابل 6.45 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 1.3٪.

الربح التشغيلي

وأوضح أن الربح التشغيلي بلغ 5.86 مليار ريال، مقابل 6.13 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 4.4٪، فيما بلغ صافي الربح 5.5 مليار ريال، مقابل 5.82 مليار ريال في نفس الربع. عن الربع من العام السابق بانخفاض قدره 5.5٪.

حققت الشركة خلال النصف الأول من عام 2022 ربحاً تشغيلياً بلغ 32.93 مليار ريال، مقابل 31.93 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 3.1٪، فيما بلغ إجمالي الربح 9.18 مليار ريال، مقابل 9.39. مليار ريال. مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. بانخفاض 2.2٪، وبلغ الربح التشغيلي 8.07 مليار ريال، مقابل 8.41 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 4٪، وصافي الربح 7.02 مليار ريال مقابل 7.52. مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق أي بانخفاض 6.6٪ بلغ إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من عام 2022 م 252.7 مليار ريال.

وبينت أن صافي الربح العائد للأسهم العادية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بعد خصم أرباح من أداة موفيرابا البالغة 3.8 مليار ريال، بلغ 3.2 مليار ريال، مقابل صافي ربح 3.7 مليار ريال. عن نفس الفترة من العام السابق، وبناءً عليه، بلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة 0.77 ريال سعودي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 0.89 ريال سعودي للسهم عن نفس الفترة من العام السابق.

صافي الربح

وعزت الشركة السعودية للكهرباء، الانخفاض في صافي الدخل للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022 م، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وزيادة مخصص الذمم المدينة المتأثرة. من خلال الزيادة في متوسط ​​عمر الذمم المدينة، مما يشير إلى أن الزيادة في الدخل التشغيلي عوضت جزئياً الزيادة في تكاليف التشغيل مدفوعة بالنمو في الطلب على الكهرباء. وجاء الأداء المالي مدعوماً بارتفاع الدخل التشغيلي نتيجة النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاعات التجارية والصناعية والحكومية، مما يعكس النمو الاقتصادي القوي في المملكة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى النمو المستمر في حجم قاعدة المشتركين، حيث تمكنت الشركة من إيصال خدمة الكهرباء إلى أكثر من 202 ألف مشترك جديد، خلال النصف الأول من عام 2022 م، موزعين على جميع القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، بأخذ العدد الإجمالي. وبلغ عدد المشتركين، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أكثر من 10.7 مليون مشترك.

وأضاف القنون “إننا نحقق تقدمًا جيدًا من خلال الاستمرار في الاستثمار في تحديث وأتمتة شبكة الكهرباء، لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الطاقة والتوسع اللازم للشبكة. بالإضافة إلى ذلك، المالية والتنظيمية و التأثير الهيكلي الإيجابي على عملياتنا وأدائنا التشغيلي، وهذا يسمح لنا بالمساهمة في أهداف قطاع الكهرباء المتمثلة في رفع جودة وموثوقية خدمة الكهرباء المقدمة للمستهلك النهائي، مع المساهمة بشكل إيجابي في بيئة الاستدامة بما يتماشى مع خطط رؤية المملكة 2030. “