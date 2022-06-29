“السعودية للكهرباء” توقع اتفاقية نقل الأعمال إلَّى شركة شراء الطاقة

أعلنت الشركة أنها وقعت اتفاقية إطارية لنقل الأعمال مع الشركة السعودية لمشتريات الطاقة، لتحويل الأخيرة إلَّى شركة مستقلة مملوكة بالكامل للدولة، اعتبارًا من اليوم، تنفِيْذا لقرار مجلس الوزراء. فِيْ هذا الصدد.

وقالت الشركة فِيْ بيان لها على موقع “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن اتفاقيات تحويل الطاقة، واتفاقية البيع بالجملة لتوريد الطاقة، وتحويل اتفاقيات إمداد الوقود واتفاقيات نقل الوقود من شركة “السعودية للكهرباء” إلَّى الشركة السعودية لشراء الطاقة. ابتداء من الاول من يوليو.

وأشارت الشركة إلَّى أنه تم بيع كامل المخزون الحالي من الوقود بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لشراء الطاقة ووزارة المالية.

وبتوقيع هذه الاتفاقيات تصبح الشركة السعودية للكهرباء متخصصة فِيْ إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة فقط، شريطة أن تقوم شركة شراء الطاقة بشراء كامل إنتاج الكهرباء من جميع المنتجين فِيْ المملكة، وبيع الوقود لهم بالسعر الذي تحدده الجهات الحكومية.

وتأتي هذه التغييرات فِيْ إطار الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحرير سوق الكهرباء بشكل تدريجي، مع دخول المزيد من المنتجين من القطاع الخاص إلَّى قطاع الإنتاج.