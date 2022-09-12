السعودية.. مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل أموال

أفاد مصدر مسؤول سعودي أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت باتهام عصابة مكونة من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق أن المواطن استخرج سجلات تجارية لعدد من الجهات، وفتح حسابات بنكية، وسلم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين نفذوا بدورهم عمليات مالية ضخمة “ودائع مالية وتحويلها إلَّى الخارج”. وبالتحقق من الكيانات التجارية ومعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها نتجت عَنّْ جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم القبض عليهم. وإحالته إلَّى المحكَمْة المختصة بتهمة غسل الأموال التي تجاوزت 4.29 مليار ريال.

وقد صدر الحكَمْ متضمنًا إثباتًا لما نسب إليهم، وصدر حكَمْ بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة عائدات الجريمة من الأموال المحجوزة فِيْ الحسابات المصرفِيْة والعقارات التجارية، وغرامات قدرها 200. مليون ريال، والسجن لمدة 10 سنوات للمواطن، وتمنعه ​​من السفر مدة مماثلة لسجنه، وسُجن المغتربين لمدة تصل إلَّى 25 عامًا وطردوا من البلاد بعد قضاء مدة عقوبتهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة مستمرة فِيْ حماية الاقتصاد والقدرات المالية، ولن تتهاون فِيْ المطالبة بتشديد العقوبة على من يحاول الإضرار بالأمن المالي للبلاد.