السعودية نموذج يحتذى به في حربها ضد التبغ 

تتمتع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى معدلات التدخين في العالم، وهو ما يمثل مشكلة صحية خطيرة، لكن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات حاسمة في هذا الاتجاه، الأمر الذي أدى بالفعل إلى انخفاض كبير في عدد المدخنين. المدخنون فيه.

جهود المملكة العربية السعودية في حربها ضد التبغ

وسلطت قوانين مكافحة التبغ الضوء على هذه الجهود قائلة تعمل وزارة الصحة السعودية على مواجهة التحديات التي تنشأ عن تدخين التبغ أو السجائر الإلكترونية، حيث تنشر رسائل وصور على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى تحذر من مخاطر الإلكترونية. سجائر. وظهرت شعارات مثل النكهة بالداخل واللون، الخارج ونوبة قلبية في الجسم.

منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، تبنت السلطات السعودية مجموعة من السياسات المصممة لمكافحة استخدام التبغ، حيث أطلقت أول حملة عامة لمكافحة التدخين في عام 2003، وفي عام 2015، حظرت التدخين في العديد من الأماكن العامة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية. والثقافية وجميع أماكن العمل تقريبًا، والهدف الحالي هو تقليل نسبة السكان الذين يدخنون يوميًا من 11٪ إلى 5٪ بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن السلطات السعودية غير راضية عن أمجادها وتخطط لتنفيذ مبادرات إضافية لزيادة الحد من الضرر الناجم عن استخدام التبغ. على سبيل المثال، أثبتت الضرائب الباهظة على منتجات التبغ أنها أداة فعالة بشكل خاص في مكافحة التدخين وأداة اعتمدت عليها المملكة بشكل كبير.

وجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2022، والتي قارنت سياسات مكافحة التدخين حول العالم، أنه في يونيو 2017، أدخلت المملكة أعلى تعريفات جمركية على السجائر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ضريبة انتقائية بنسبة 100٪.

أظهرت الأبحاث أن سياسات المملكة نجحت في الحد من التدخين. وجدت دراسة نُشرت في مجلة Eastern Mediterranean Health Journal أن الزيادة الضريبية لعام 2017 تبعها انخفاض كبير في عدد المدخنين في المملكة المتحدة وفي عدد السجائر التي يتم تدخينها. .

وجد تحليل 2022 الذي نشرته حوليات الطب السعودي أن الاستيراد السنوي للسجائر انخفض بأكثر من 27٪ بين عامي 2013 و 2022 بعد تطبيق الضريبة.

كما فرضت المملكة والإمارات العربية المتحدة قيودًا على الإعلانات وحظرًا على التدخين في الأماكن العامة، ونفذتا برامج مكثفة لمساعدة ودعم المدخنين الراغبين في الإقلاع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

كانت المملكة ثاني دولة عربية أسست برامج وعيادات وطنية للإقلاع عن التدخين في عام 2011، واعتبارًا من عام 2022، كان هناك 542 عيادة تعمل في جميع أنحاء المملكة.

المملكة العربية السعودية هي أيضًا رائدة في العالم العربي في استخدام وسائل الإعلام لزيادة الوعي بالضرر الذي يمكن أن يسببه استخدام التبغ والتحذيرات المطبوعة على عبوات السجائر.

لكن الحكومة السعودية غير راضية عن نتائج سياساتها الحالية، كما قال منصور القحطاني، أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق من هذا العام بحسب الدراسات، أنجح أشكال المكافحة. التدخين ليس طوعيًا أو يعالج من يسعون للإقلاع عن التدخين، ولكن القوانين والسياسات (الحكومية) وأهمها زيادة الأسعار، وما زلنا نسعى لزيادة السعر، مضيفًا أن ضريبة 150٪ ستكون أكثر. فعال.

التكلفة الاقتصادية للتدخين

أما الخسائر الاقتصادية فهي مخفية، إذ أن فاتورة الرعاية الصحية للمدخنين والأشخاص المعرضين للتدخين السلبي تكلف مليارات الدولارات كل عام، والضرر الاقتصادي العالمي الناجم عن التدخين في 2022 بلغ قرابة 2 تريليون دولار أي ما يعادله. إلى حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الموقع إلى دراسة نشرت في المجلة الأكاديمية Tobacco Control عام 2022، قالت إن التكلفة الإجمالية للتدخين قدرت في دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. بأكثر من 14.3 مليار دولار في عام 2016 وحده، وشكل الإنفاق العام على الصحة، ما يقرب من 75 ٪ من التكلفة.

وأضافت الدراسة أنه من بين تلك الدول الست، كانت التكلفة الاقتصادية للتدخين هي الأعلى في المملكة المتحدة، حيث وصلت إلى أكثر من 6.3 مليار دولار.

حقائق مخيفة عن التدخين

وقال الموقع إن العواقب الصحية العامة لما تسميه منظمة الصحة العالمية وباء التبغ وخيمة، وإليكم بعض الأرقام المخيفة