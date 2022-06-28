السعودية.. نيوم تمنح الطالبة اعتزاز النفِيْعي منحة دراسية

الرئيس التنفِيْذي لنيوم م. نظمي النصر كرمت الطالبة السعودية عتاز النفِيْعي بمنحة دراسية تغطي مراحل التعليم العام لتشجيعها وتقديراً لحصولها على المركز الثاني فِيْ مسابقة الرياضيات الذهنية الدولية.

من جهتها أعربت الطالبة عتاز عَنّْ شكرها العميق لنيوم وعلى رأسها الأستاذ نظمي النصر على هذا اللقاء والتكريم الذي تضمن منحة دراسية للتعليم العام المتوسط ​​والثانوي. لكل السعوديين، هذا هُو المستقبل لنا كأبناء وبنات للسعودية.

كَمْا شكر سعد النفِيْعي والد الطالبة عتاز إدارة نيوم على هذا التكريم الذي اعتبره حافزا لابنته وجميع أبناء الوطن.