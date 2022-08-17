السعودية وأوزبكستان توقعان 10 اتفاقيات فِيْ مجال الاستثمار بـ45 مليار ريال

قال التلفزيون السعودي، اليوم الأربعاء، إن المملكة وأوزبكستان وقعتا 10 اتفاقيات بقيمة 45 مليار ريال (11.99 مليار دولار) فِيْ مجال الاستثمار.

ولم يدل التلفزيون بمزيد من التفاصيل حول الاتفاقات.

وكانت الشركة قد أعلنت عزمها توقيع اتفاقية البنود الرئيسية، اليوم الأربعاء، مع وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدولة أوزبكستان لمشروع طاقة الرياح بطاقة إنتاجية 1500 ميغاوات فِيْ كاراكالباكستان، أوزبكستان.

وقالت أكوا باور فِيْ بيان على تداول السعودية، إن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يغلق المشروع مالياً نهاية عام 2023 ويعمل بكامل طاقته بحلول الربع الأول من عام 2026.