على هامش زيارة رئيس جمهُورية أوزبكستان للسعودية، تم التوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والأوزبكية فِيْ جدة فِيْ عدد من المجالات الاستثمارية، بحضور الوزير السعودي. للاستثمار م. خالد بن عبد العزيز الفالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهُورية أوزبكستان جمشيد خوجايف.

تغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مجموعة من القطاعات، بما فِيْ ذلك.

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تهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة إلَّى استكشاف فرص الاستثمار، ودفع الشراكة بين القطاعين الخاص السعودي والأوزبكي، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المتبادلة فِيْ عدد من القطاعات المستهدفة، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية، وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، والتبادل. بيانات عَنّْ الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط الفرص الاستثمارية الجيدة.

تغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مجموعة من قطاعات الاستثمار، بما فِيْ ذلك خدمات النقل الجوي والثروة الحيوانية والزراعة والرياضة والتعليم والعلوم والإعلام والطاقة والتكنولوجيا.