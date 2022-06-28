السعودية وإيطاليا تتعاونان في مجال الأنشطة الفضائية السلمية

انعقدت أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية المشتركة، اليوم الاثنين، في الرياض، في إطار العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، وبحضور وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، رئيس مجلس الوزراء. الجانب السعودي في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وتناولت الجلسة عدة مواضيع أبرزها ملف الفضاء حيث شارك الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي ورئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكوتشيا في كلمة عن أهمها. التوجهات الاستراتيجية للبلدين في قطاع الفضاء.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء الإيطالية، في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بهدف توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية، واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. الفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات والتقنيات والأفراد العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع المذكرة عن الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور محمد التميمي وعن وكالة الفضاء الإيطالية رئيس الوكالة جورجيو ساكوتشيا. تهدف المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء والعمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج الطيران المأهولة، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجال رصد الأرض وبيانات التطبيقات الفضائية، و تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية.

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود الهيئة السعودية للفضاء لتوطين التقنيات والصناعات واستدامة أنظمة الفضاء النوعية في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وسعي المملكة لتطويرها. قطاع الفضاء وتقنياته.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء الإيطالية تأتي استمرارًا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، مما سيسهم في تعزيز دور الفضاء الاقتصادي والتقني. القطاع ومكانة البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.