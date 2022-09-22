السعودية والإكوادور.. مَوعِد المباراة وتشكيل ناري منتظر من رينارد

وتنتظر الجماهِيْر السعودية المباراة الودية التي يخوضها الأخضر أمام نظيره الإكوادوري خلال فترة التوقف الدولي، فِيْ إطار الاستعدادات النهائية لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

وسيشهد المنتخب السعودي تركيزا فِيْ إسبانيا، من بينها مباراتان وديتان ضد الإكوادور وأمريكا، فِيْ إطار الاستعدادات لكأس العالم فِيْ قطر، والتي تنطلق فِيْ 20 نوفمبر وتنتهِيْ فِيْ 18 ديسمبر.

والسعودية فِيْ المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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مَوعِد المباراة الودية بين السعودية والإكوادور

يستضيف ملعب نويفا لا كوندومينا المباراة الودية بين السعودية والإكوادور والمقرر لها الساعة 900 مساء يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة السعودية والإكوادور على شبكة قناة SSC التي تتمتع بحقوق البث التلفزيوني لمباريات جرين.

التشكيل المتوقع للسعودية ضد الإكوادور

اختار المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينار مدرب المنتخب السعودي 26 لاعبا خلال المعسكر الحالي هم محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العكيدي، ياسر الشهراني، علي العكيدي. بلاهِيْ، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسن التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، أحمد بمسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كانو، الرياض الشراحيلي، سلمان الفراج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان بحبري، نواف العبد، هِيْثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون قمارا.

ومن المتوقع أن يجرب رينارد عددًا من الأسماء المضافة حديثًا إلَّى المنتخب الوطني، لتحديد مستواها النهائي قبل تحديد القائمة النهائية التي ستنضم رسميًا إلَّى مونديال قطر.

سيبدأ رينارد ضد الإكوادور بالتشكيلة التالية

حارس المرمى محمد العويس.

فِيْ خط الدفاع سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البلحي، ياسر الشهراني.

فِيْ خط الوسط، نقطة الارتكاز علي الحسن، محمد كانو.

فِيْ خط الوسط الهجومي هتان البباري، سامي النجعي، سالم الدوسري.

فِيْ الهجوم فراس البريكان.