السعودية والإمارات تقودان العالم في مجال الطاقة المتجددة النظيفة 

تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القدرة على أن تكونا رائدين في مجال الطاقة المتجددة ولديهما ميزة قوية غير متوفرة في العديد من البلدان الأخرى التكلفة المنخفضة.

خطط المملكة العربية السعودية للطاقة المتجددة

وفقًا لـ Zorins، تتبع المملكة العربية السعودية خططًا تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون واعتماد الطاقة المتجددة على المدى الطويل، وفي هذا الإطار، يتم بناء مدينة NEOM الذكية، والتي سيتم تشغيلها بالكامل من خلال الطاقة المتجددة.

وقال التقرير إن كل الاستثمارات الجديدة التي تتخذها السعودية في مجال توليد الطاقة المتجددة ضخمة، وجهودها في الاستثمار العلمي والتكنولوجي مبهرة للغاية، وهي تختبر مجموعة من التقنيات في مجال الطاقة الخضراء. . الطاقة الحرارية الأرضية وأنواع جديدة من الطاقة الشمسية وأنواع جديدة من مواد البناء.

علاوة على ذلك، خلال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (COP26) الذي عقد في غلاسكو عام 2022، أكد قادة العالم على جدية معالجة تغير المناخ على الفور، وفي ذلك الوقت، قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمير البريطاني خالد بن بندر، السعودية. العربية جاهزة وراغبة وقادرة على اتخاذ موقفها بين المجتمع الدولي لحل المشكلة وبذل ما في وسعها.

وتعهدت المملكة بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 كجزء من المبادرة السعودية الخضراء خلال المؤتمر.

استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة في الطاقة النظيفة

وفي الوقت نفسه، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وتهدف إلى مضاعفة طاقتها الشمسية أربع مرات بحلول عام 2025، وتواصل الدولة أيضًا تصدير منتجات الوقود الأحفوري.

وفي هذا السياق، قال عدنان أمين، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا) والمبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ يجب على البلدان بذل جهد لإيجاد المزيد من الطاقة النظيفة والبحث عن حلول متقدمة لأزمة الطاقة العالمية المتزايدة.

وقال نأمل أن تبدأ الحكومات في البحث عن حلول لمعالجة مشاكل المستقبل، والاستثمار في البنية التحتية الجديدة، والطاقة النظيفة، والمناخ والأمن المائي، هذه هي المجالات التي أعتقد أنها قد تشكل خطرًا حقيقيًا في المستقبل.

نحن بحاجة إلى الاستثمار أكثر في الطاقة المتجددة، وعلينا أن نبدأ في تبني البنية التحتية التي ستسمح لنا بإجراء هذا الاستثمار، وجزء من ذلك هو الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا.

قال أمين إنه بينما استثمرت الإمارات مؤخرًا 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، لا تقوم جميع الدول بدورها في مكافحة تغير المناخ. غالبًا ما تتجنب البلدان المتقدمة التي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن إنتاج انبعاثات الكربون التي دمرت مناخ العالم، تحمل المسؤولية.

وتابع إن المناخ مشكلة عالمية ويتطلب من كل دولة في العالم أن تقوم بدورها، ولكن في الواقع، يجب على الدول التي تساهم بأكبر قدر في انبعاثات الكربون أن تساهم في الحل وتساعد الدول الأكثر ضعفاً التي تواجه الآن بشدة. تأثيرات الطقس القاسية.