السعودية والإمارات ستصبحان مركزًا لتقنية الميتافيرس

تتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المنطقة من حيث الاستثمار في تقنية Metaverse، حيث من المتوقع أن يصبح الشرق الأوسط لاعباً رئيسياً في العالم الافتراضي، بفضل هذين البلدين.

وفقًا لموقع Gadget Officials التكنولوجي، في العامين الماضيين، أصبح الشرق الأوسط سوقًا مزدهرًا للابتكار في كل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى الفيروسات، وقد اتخذ العرب بالفعل موقعًا قياديًا في هذه الجبهة.

Metaverse في المملكة العربية السعودية

على الصعيد الإقليمي، تخطو المملكة العربية السعودية خطوة كبيرة في هذه التكنولوجيا، حيث أطلقت نيوم استثمارًا بقيمة مليار دولار في ميتافرسز لخدمة سكان المدينة وزوارها.

تسمح منصة XVRS، المعروفة بمنصة Metaverse الرقمية، للزوار بالحصول على تواجد افتراضي في الوقت الفعلي في مدينة نيوم وتخيل شكل الحياة المستقبلية هناك.

Metaverse في الإمارات العربية المتحدة

في مايو، شهدت الإمارات حدثًا فريدًا من نوعه، كان بطلاه فلوريان أوجيتو وليز نونيز، اللذان أصبحا أول زوجين يحتفلان بزفاف ميتافيرسي، وانضم إليهما عشرين من أقرب أفراد العائلة والأصدقاء في الجوار.

وفي الوقت نفسه، أصبحت دبي الآن موطنًا لـ MetaIncubator، أول حاضنة تقنية Metaverse في الشرق الأوسط.

صناعة ميتافيرس

من المتوقع أن تصل التكنولوجيا، التي يُنظر إليها على أنها مستقبل الأعمال والتفاعل البشري، إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2024 و 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة McKinsey & Company.

وهناك فرصة للشرق الأوسط للمشاركة في هذا النمو المتوقع، حيث تعد المنطقة واحدة من أسرع المناطق نموًا في تبني التكنولوجيا في العالم، ولا تعد metaverse استثناءً، وفقًا لـ Bloomberg.

وستنمو هذه الصناعة إلى هذه الأرقام المذهلة بفضل الاستثمارات الضخمة من الشركات الرقمية العملاقة مثل Facebook و Microsoft و Apple و Google، وقد تم بالفعل عقد العديد من المؤتمرات من خلال هذه التقنية، بما في ذلك مؤتمرات LEAP و HACK و GITEX.