السعودية وباكستان تناقشان دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات فِيْ المملكة العربية السعودية م. التقى عبدالله بن عامر السواحة فِيْ مكتبه اليوم مع سفِيْر جمهُورية باكستان الإسلامية لدى المملكة الأمير خرام راتور. لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار.

ناقش الجانبان سبل تعميق التعاون بين البلدين فِيْ عدد من المجالات المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفِيْ مقدمتها دعم نمو الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي، والحوكَمْة الإلكترونية، بالإضافة إلَّى التكنولوجيا الرقمية. البنية الاساسية.

كَمْا استعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وتطلعات المملكة فِيْ مجال الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلَّى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فِيْ مجال ريادة الأعمال من خلال تعريف الشركات فِيْ البلدين الصديقين بالمزايا والحوافز. الاستثمار فِيْ أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فِيْ البلدين، فِيْ ظل توسع الفرص المتاحة أمامهما. ونموها، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.