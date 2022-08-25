السعودية.. وفاة عمانيَّين وإصابة 18 في حادث لحافلة معتمرين، أفادت وكلات الأنباء المحلية والدولية عن خبر مؤلم يدور حول وفاة عمانيين وأصابه 18 شخصاً في حادث لحافلة للمعتمرين وهم عائدون من بلاد الحرام، ودار الحادث أثناء عودتهم فقد أعلنت السلطات العمانية اليوم الخميس عن وفاة مواطنين وإصابة ثمانية عشرة آخرين في إصابات طفيفة عندما وقع حادث سير الحافلة للمعتمرين داخل إرجاع المملكة العربية السعودية.

أين وقع حادث حافلة المعتمرين

وقعه الحادث الخاص بالمعتمرين أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية بالتحديد في منطقه المويه التي تقع على بعد 180 كم عن مدينة الطائف السعودية ونتج عن ذلك الحادث وفاة شخصين من عمان وأصابه 18 شخصا بجروح مختلفة.

بيان السفارة العمانية حول حادث المعتمرين

وأوضحت سفارة سلطنة عمان في المملكة العربية السعودية أنها تواصلت مع الجهات المعنية في المملكة وانتهت من نقل ضحايا الحادث المؤلم للمعتمرين التي وقعت عصرا يوم الأربعاء الماضي وتم نقل الضحايا إلى سلطنة عمان، وأكدت السفارة أنها تتابع مجريات الحادث الأليم لحافلة المعتمرين التي توجهت إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وقالت القنصلية العمانية في جده بأنها تواصل مع الجهات المعنية بإنهاء إجراءات نقل الجسمين إلى سلطنة عمان والتكفل بالعلاج المصابين وتقديم الرعاية الأولية لهم.

السفارة العمانية تقدم التعازي والمواساة لذوي المتوفين

قدمت السفارة الخاصة بسلطنة عمان التعازي والمواساة لأهالي المتوفين داعية من الله -عز وجل- أن يتغمدهم بالرحمة وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان متمنين الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم، أن هذا الحاجز وقع أثناء سير المعتمرين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة يوم الأربعاء الماضي في منطقة المويه التي تبعد عن مدينة الطائف حوالي 180 كم.

في الأواني الأخيرة انتشرت حوادث السير في المملكة العربية السعودية وخاصة من المواطنين الوافدين من خارج البلاد ومن أبرز الحوادث التي شاهدها المواطنون في الأيام الماضية وقوع ثمانية عشرة سعوديين لجروح مختلفة أثناء تعرض حافلة لحادث السير بمدينة إليزا التركية وأمر الملك سليمان بإجلاء المصابين بالحادث سائلين المولى عز وجل ان يرحم مواتنا ويشفي الجرحى.