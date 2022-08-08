السعودية 39% من استثمارات القطاع الصناعي برؤوس أموال أجنبية أو مشتركة

وكشف أن رأس المال الأجنبي أو المشترك والاستثمارات تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمارات فِيْ القطاع الصناعي.

وأوضحت الوزارة فِيْ بيان لها، اليوم الأحد، أن الاستثمارات الأجنبية مثلت 15٪ من إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية مايو الماضي، وهذا يؤكد قدرة المملكة على جذب استثمارات نوعية فِيْ مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي فِيْ المملكة بلغ 839 مصنعا حتى نهاية مايو 2022، تمثل نحو 8٪ من إجمالي عدد المصانع، باستثمارات تقدر بأكثر من 65 مليار ريال.

بلغ عدد المصانع المشتركة حوالي 787 مصنعاً تشكل 7٪ من إجمالي المصانع، باستثمارات تقدر بأكثر من 464 مليار ريال، فِيْما بلغ عدد المصانع الوطنية 9049 مصنعاً، وتشكل 85٪ من إجمالي عدد المصانع.، بحجم استثمار يقدر بنحو 832 مليار ريال.

وأشارت إلَّى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت فِيْ عدد من الأنشطة الصناعية الكبرى مثل صناعة المنتجات المعدنية المشكلة التي سجلت 157 مصنعا يليها صناعة منتجات المعادن غير المعدنية الأخرى بـ 99 مصنعا ثم نشاط تصنيع المطاط. ومنتجات البلاستيك 87 مصنعا فِيْما سجل نشاط صناعة المنتجات الكيماوية والكيماوية 71 مصنعا. ونشاط تصنيع المنتجات الغذائية مع 62 مصنعا.

وجاءت الاستثمارات الأجنبية فِيْ نشاط صناعة المعادن الأساسية بـ 60 مصنعاً، وبلغ نشاط تصنيع الآلات والمعدات 55 مصنعاً، فِيْما سجل نشاط صناعة الأثاث 53 مصنعاً، ثم نشاط تصنيع المعدات الكهربائية بـ 45 مصنعاً، بينما بلغ نشاط تصنيع المعدات الكهربائية 45 مصنعاً. جاء نشاط التصنيع أخيرًا مع 28 مصنعًا.

وأوضحت الوزارة أن المصانع الصغيرة تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية فِيْ القطاع بنحو 54٪، تليها المصانع المتوسطة بنسبة 39٪، بينما جاءت المصانع الكبيرة بنسبة 7٪، مؤكدة أن منطقة الرياض تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية فِيْ القطاع. بلغ إجمالي عدد المصانع الأجنبية فِيْ المملكة 410 مصانع، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 196 مصنعاً، ثم المنطقة الشرقية بـ 170 مصنعاً.