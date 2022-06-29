السعوديون أنفقوا على السفر للخارج 2.77 مليار دولار خلال 3 أشهر

وزاد إنفاق السعوديين على الرحلات الخارجية بنسبة 350٪ في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب العربية.

أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي، أن إنفاق المواطنين على السفر في الربع الأول من العام بلغ 2.77 مليار دولار، لكنه لا يزال أقل بنسبة 16٪ من نظيره في الربع الأول من عام 2022.

الرحلات الداخلية الليلية

وحققت السياحة السعودية حجم إنفاق داخلي على السفر الليلي بلغ 80 مليار ريال في عام 2022، بزيادة قدرها 30٪ عن 2022، بعد أن سجلت 60 مليون رحلة ليلية خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بعام 2022.

بلغ معدل الاسترداد في عدد الرحلات الوافدة لغير الحج والعمرة 76٪ خلال الربع الرابع من عام 2022.